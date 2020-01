Lazio - Spal, sfida tra i pali: Strakosha vs Berisha con vista sull'Albania

Non sarà un errore nel derby, seppur decisivo, a buttare giù Thomas Strakosha. Il portiere albanese della Lazio ha già chiesto scusa a tutti i suoi compagni, che da squadra vera lo hanno inondato di messaggi di incoraggiamento. Incoraggiamento che già dalla prossima partita di campionato contro la Spal dovrà tramutarsi sul campo. Anche perché dalla parte opposta ci sarà una vecchia conoscenza biancoceleste e attuale "avversario" di Strakosha in Nazionale: Etrit Berisha, che dopo tre stagioni all'Atalanta adesso difende i pali della Spal. I due praticamente si diedero il cambio, con il "piccolo" Strakosha che sfruttò anche la stagione tutt'altro che entusiasmante di Federico Marchetti per diventare il titolare della Lazio, cosa che Berisha non è di fatto mai stato. Ed ecco allora che la gara contro la Spal per Thomas avrà tutta l'aria di una sfida molto più personale, con il connazionale che nelle ultime due partite con l'Albania pare averlo scalzato dall'undici titolare, o almeno così sembra dalle scelte di Edy Redja, attuale ct della Nazionale albanese. Ma niente paura: Reja lo sa, Strakosha è ancora molto giovane, avrà tutto il tempo per rifarsi. Non sarà certo un'uscita sciagurata a scoraggiarlo. Per la Lazio e mister Inzaghi ormai è un punto fermissimo, l'ultimo baluardo a difesa della porta biancoceleste. Contro la Spal per tornare a volare dopo il mezzo passo falso nel derby. E se dall'altra parte c'è Berisha...

