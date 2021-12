Lazio, speranza Immobile: c'è una possibile data di rientro

Arrivederci al 2022. Non sarà in campo per l'ultima partita dell'anno Ciro Immobile che dovrà sostenere i suoi da casa. Il bomber della Lazio è risultato positivo al Covid nonostante la doppia dose di vaccino a cui si è sottoposto in estate ma che ormai sembra non essere più una discriminante di rilievo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei adesso il numero 17 dovrà sottoporsi a tampone di controllo dopo 7-10 giorni, quindi tra il 27 e il 30 dicembre.

Se il risultato del tampone dovesse essere negativo Immobile potrebbe iniziare ad allenarsi di nuovo in vista della prima gara del 2022 contro l'Empoli in programma il 6 gennaio all'Olimpico alle 14:30. Tutto rimandato perciò, questa sera niente canali e gondole, Immobile proverà a esserci con il pensiero davanti alla tv.

Calciomercato Lazio, Botheim si allontana e avanza Lasagna

Lazio, Pedro bomber: è ai livelli di Chelsea e Barcellona

TORNA ALLA HOME