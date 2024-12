Lazio, Tavares a caccia del riscatto: punta il Lecce per rilanciarsi

RASSEGNA STAMPA - Tavares vuole ripartire, subito forte dopo la sfida con l’Inter in cui si è dimostrato uno dei peggiori in campo. Prestazione da dimenticare per il portoghese, la sua disattenzione su Dumfries più di tutto. Il biancoceleste cerca il riscatto e l’appuntamento col Lecce è l’occasione giusta. Ha impressionato nella prima parte di stagione e, sottolinea il Corriere dello Sport, ha fatto perdere il conto degli assist: 8 in 10 giornate. L’ultimo risale alla sfida col Como nella serata di Halloween, per il sinistro vincente di Pedro.

La partita con i salentini, in programma domani al Via del Mare alle 20:45, è un’occasione preziosissima per resecare e chiudere al meglio l’anno solare. Il calendario non renderà certo la vita facile alla Lazio, dopo la trasferta in Puglia ci sarà l’Atalanta e poi il derby. Tavares vuole tornare a incidere come nei primi tre mesi di stagione, rivelandosi uno degli acquisti più azzeccati dell’estate.

