Lazio - Torino, Galli: "Situazione al limite, la Asl farà grandissima attenzione"

Allarme Covid in casa Torino. Le tante positività emerse nel gruppo squadra hanno costretto la Asl del territorio a bloccare gli allenamenti dei granata e poi la Lega ha deciso di rinviare il match che si sarebbe dovuto disputare questa sera contro il Sassuolo. A serio rischio anche la gara contro la Lazio che da calendario era in programma martedì. In merito il professor Massimo Galli ha detto la sua come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: "E’ di sicuro una situazione limite perché il virus può impiegare anche dieci giorni a manifestarsi. Ritengo che la Asl intenda monitorarla con grandissima attenzione e di conseguenza la Lega non potrà che recepire le indicazioni che verranno inviate dalle autorità mediche. Una negatività che dovesse emergere dai prossimi tamponi non pone al riparo dal focolaio le persone che dovessero entrare a contatto con la squadra granata perché, ribadisco, la positività può affiorare anche dopo la settimana di isolamento".

