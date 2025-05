Lazio, tra crescita e rimpianti: il bilancio di una stagione a due facce

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si appresta a concludere questa altalenante stagione. Una prima parte, fino a gennaio, sopra le aspettative e una seconda deludente, soprattutto per ciò che era stato visto fino a poco prima. È vero che, guardando indietro, come ricorda il Corriere dello Sport, nessuno avrebbe immaginato una Lazio così competitiva in Europa League e, ancora, in Serie A.

Bel gioco per almeno cinque mesi, una concreta corsa Champions fino all’ultima giornata e la crescita evidente di alcuni elementi dello scorso anno, come Rovella, Castellanos e Isaksen. Anche alcuni senatori, come Pedro e Romagnoli, hanno ritrovato valore. Tuttavia, il mercato estivo non ha convinto: Noslin e Tchaouna sono rimasti comparse, Tavares ha brillato solo a inizio stagione. In più gli innesti di gennaio non si sono praticamente mai visti.

Baroni ha ottenuto il massimo possibile? Forse sì: 68 punti sarebbero un bottino degno, superiore di 7 rispetto all’anno scorso. Tuttavia, l’assenza di un vero numero 10 e la mancanza di fantasia dopo gli addii di Immobile, Luis Alberto e Felipe si sono fatti sentire, soprattutto all’Olimpico, dove la Lazio ha vinto solo una volta nelle ultime undici partite casalinghe. Ed è qui che nascono i rimpianti.

