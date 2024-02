Lazio, troppi black out: il 'doppio gioco' ti rende vulnerabile

RASSEGNA STAMPA - Una ‘doppia’ Lazio è quella che sta vedendo Sarri e non solo lui. Una buona e una meno, a scandirlo sono i primi 45’, quelli del gioco produttivo, e i secondi 45’, in cui il gioco diventa infruttuoso. É accaduto anche nella partita col Bologna, al di là degli episodi arbitrali e dell’errore di Provedel e Luis Alberto. I biancocelesti non sono riusciti a difendere il pareggio o a ribaltare il risultato, arrendendosi ai felsinei e la differenza di rendimento nei due tempi oltre a essere evidente è anche certificata dai dati. C’è una classifica, sottolinea il Corriere dello Sport, che vede la squadra terza e una che la vede nona, in linea con quella generale in cui si posiziona ottava. Considerando la prima, questo sarebbe l’ordine di arrivo: Inter 57 punti, Milan 49, Lazio 38. 9 sarebbero le vittorie, 11 pareggi e 4 ko all’intervallo. Totalmente differente il podio se ci si sofferma sulla seconda: Inter 52, Atalanta 48, Juventus 47 con i biancocelesti noni a quota 31 punti con 7 vittorie e altrettante sconfitte, 10 i pareggi. Ulteriore discrepanza sta anche nei gol fatti e in quelli subiti: rispettivamente 14 e 10 nel primo tempo, 15 e 16 nel secondo. Dettaglio non di poco conto.

I motivi? Molteplici. Dalle partenze a grandissima velocità che implicano un dispendio di energie notevole, ma il ritmo poi inevitabilmente si abbassa e se appaiono arrembanti e brillanti poi si spengono. Chi gioca con frequenza accusa il colpo o per stanchezza o per età. A questi si aggiunge il fatto che i cambi a volte non danno l’impatto sperato, ma anche le questioni relative alla rosa e al calendario e al mercato.

