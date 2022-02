Lazio, una difesa a due facce: "ballerina" in Coppa, granitica in Serie A. Il dato

Ballerina in coppa, granitica in campionato. Sono le due facce della difesa della Lazio, che contro Milan e Porto ha mostrato tutta la sua fragilità, ma che in Serie A si conferma attenta e solida. Dopo le quattro reti subite a San Siro, la squadra di Sarri ne ha incassate altre due al Do Dragão. Ingenuità, errori di posizione, poca aggressività. Tutto quello che, al contrario, in campionato non si vede da almeno quattro sfide, in cui sono arrivati altrettanti clean sheet, per un parziale di 383 minuti di imbattibilità. L'ultima rete subita da Strakosha risale a Inter - Lazio dello scorso gennaio (Skriniar al 67'). Se a Udinese dovesse esser confermato il trend, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la tanto criticata retroguardia della Lazio otterrebbe il secondo miglior risultato di sempre del club in Serie A.

È dalla stagione 2006/07 con Delio Rossi in panchina che non viene raggiunto un traguardo simile. In quel caso, vennero messe in fila cinque gare di seguito senza subire gol, per un totale di 470 minuti complessivi di porta inviolata. All'epoca venne pareggiato il risultato dell'annata 1988/89, con Giuseppe Materazzi allenatore. Il record, invece, rimane quello di 7 gare senza incassare reti tra febbraio e marzo 1998, con Eriksson al timone. Insomma, in campionato è tutta un'altra difesa rispetto alla versione di coppa, quella che ha visto Luiz Felipe finire su banco degli imputati. In attesa di chiarire il proprio futuro - e con voci di mercato che si fanno sempre più insistenti - il brasiliano dovrà contribuire all'ennesimo clean sheen al Friuli.

FORMELLO - Lazio, seduta in Portogallo: Immobile out, Sarri in emergenza

UFFICIALE - Decreto in Gazzetta Ufficiale, capienza degli stadi al 75%

TORNA ALLA HOMEPAGE