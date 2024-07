Lazio, una 'squadra' di esuberi in ritiro: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È ufficialmente iniziato il ritiro della Lazio, ieri pomeriggio si è tenuta la prima seduta sul campo dello Zandegiacomo. 29 i convocati da Baroni, ma non tutti fanno effettivamente parte del progetto. Consistente è il numero degli esuberi che si sono aggregati alla squadra, ma il loro futuro è totalmente diverso da quello del resto dei compagni. Un portiere, due difensori, tre centrocampisti e un attaccante: tutti in attesa di trovare una sistemazione.

Furlanetto, partendo dai pali, ha da poco rinnovato il contratto ma, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarà nuovamente mandato in prestito per fare esperienza. Poi, Fares e Kamenovic: l’algerino ha trovato continuità nell’ultima stagione in B, ma gli infortuni non gli hanno comunque dato tregua. Ha ancora due anni di contratto, il club sta lavorando per cederlo definitivamente altrimenti si poterà per un prestito. Il serbo invece, vorrebbe restare in Svizzera e per questo non ha accettato l’idea della società di indirizzarlo alla Salernitana.

A centrocampo c’è più ‘affollamento’ con André Anderson, Akpa Akpro e Basic. Il primo vuole fare un’esperienza in A, il secondo è in scadenza a fine stagione e sta spingendo per il trasferimento al Monza. Chiude il cerchio Cancellieri, rientrato dal prestito a Empoli. Nel suo caso nessuna pista concreta, solo sondaggi da Bologna e Venezia.

