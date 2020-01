Lazio, vendita spedita per il derby: già 14 mila tifosi biancocelesti

Prima Lazio - Sampdoria di sabato, poi Napoli - Lazio martedì in Coppa Italia e a quel punto sarà vigilia del derby. Eppure tra i tifosi già si parla della stracittadina che assume un'importanza capitale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei procede spedita la vendita del biglietti e per quanto riguarda i settori biancocelesti la Curva Nord e i Distinti Nord Ovest sono già esauriti. Quasi 14 mila biglietti già venduti tra i tifosi biancocelesti e vendita aperta anche per i Distinti Nord Est (45 euro il prezzo) e la Tribuna Monte Mario (ingressi 4AD, 4BD e 4BS a 90 euro, 2BD e 2BC a 95 euro).

LAZIO - SAMPDORIA - Prima della partita del 26 gennaio alle 18 abbiamo detto che c'è la sfida con la Sampdoria di sabato alle 15. Buona anche la vendita per questo match, con 7500 biglietti già staccati e circa 1200 nuovi abbonati che si aggiungono ai 20300 della prima fase. Ci sarà un buon colpo d'occhio all'Olimpico, non lontano da quello visto con il Napoli.

