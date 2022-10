Lazio Women, oggi il Ravenna: nel mirino il quinto successo consecutivo

RASSEGNA STAMPA - Oggi non solo la prima squadra, anche la Lazio Women scenderà in campo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Ravenna rappresenta la chance per le biancocelesti di infilare il quinto successo consecutivo. Le ragazze di Catini sono determinate a far bene, non hanno intenzione di mollare e di lasciarsi sfuggire l’occasione. L’appuntamento è alle 14:30 sul campo del "Fersini" e anche stavolta, come accaduto in occasione del match con il San Marino Academy, le aquile potranno contare sul supporto del proprio pubblico.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE