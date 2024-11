Lazio, Zaccagni decisivo tra tiri a giro e gol decisivi: le sue parole

RASSEGNA STAMPA - Un giocatore che si sta completando sempre di più e che si sta imponendo come uno dei leader tecnici della Lazio di Baroni. Mattia Zaccagni è stato decisivo nel match vinto contro il Monza prima della sosta, siglando il gol del definitivo 1-0 che ha fatto gioire il popolo laziale. Nell'intervista contenuta nell'edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato del gol contro i brianzoli e non solo. L'arciere ha raccontato di come la gavetta in Serie C e B gli sia servita per raggiungere ora una piena consapevolezza dei suoi mezzi. Non poteva mancare poi il riferimento a Del Piero, suo idolo fin da bambino, che si è complimentato con lui per il gol contro il Monza. L'arciere ha così onorato il 50esimo compleanno della bandiera bianconera segnando dalla sua mattonella. L'ex giocatore del Verona ha poi parlato della postura quasi innaturale che assume dopo il tiro, piegandosi molto con il corpo sulla gamba d'appoggio e questo movimento è del tutto spontaneo. C'è spazio infine anche per un commento ai complimenti di Capello, secondo il quale Zaccagni è in grado di spostare le partite. Il capitano biancoceleste lo ha ringraziato, dicendo di essere onorato per queste bellissime parole.