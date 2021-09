Mondiali ogni due anni, scontro Ceferin - Infanino ma la Fifa va avanti

Continua lo scontro tra Uefa e Fifa, e promette di non placarsi nell'immediato, sulla questione legata alla proposta di far disputare i Mondiali ogni due anni. La Fifa e Infantino, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, continuano ad andare dritti per la loro strada anche dopo aver ricevuto il no secco di Ceferin. Dalla sua Infantino ha l'appoggio di grandissimi ex calciatori:Djorkaeff, Khedira, Lalas, Materazzi, Nuno Gomes, Roberto Carlos, il Fenomeno Ronaldo, Schmeichel, Suazo, Trezeguet e Zabaleta. Oltre a Altobelli, Córdoba, Drogba, Honda, Julio Cesar, Klinsmann, Mascherano, Matthäus, Owen, Terry, Van Basten e Zanetti. A capo Wenger supervisore per la crescita del movimento calcistico in tutto il mondo. Sono loro che potrebbero far cambiare idea a chi di fatto ad oggi osteggia la possibilità di vedere la competizione più importante del mondo del calcio ogni due anni invece che ogni quattro.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, il Sarrismo si propaga e il cambiamento è in atto: i dati

Milan-Lazio, Sarri si esalta quando vede rossonero: il bilancio del Comandante