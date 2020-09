Nazionale, prime prove tattiche in vista della Bosnia: solito ballottaggio Immobile - Belotti davanti

La Nazionale di Roberto Mancini si sta preparando in vista delle due gare di Nations League in programma il 4 e il 7 settembre. Gli azzurri si sono riuniti a Coverciano lasciando i rispettivi ritiri con le squadre di club, e ieri sono già partite le prime prove tattiche in vista della sfida contro la Bosnia. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sono ancora diversi i nodi da sciogliere per il ct, che ripartirà sicuramente dal 4-3-3 che gli ha permesso di uscire sempre vittorioso dalle qualificazioni ai prossimi europei. Davanti si riapre il solito ballottaggio per il ruolo di attaccante tra Immobile e Belotti. I due ex compagni al Torino sono abituati a contendersi una maglia per il ruolo di punta del tridente azzurro e non è bastata la vittoria della Scarpa d'Oro a Ciro per assicurargli il posto da titolare. Discorso simile anche per Acerbi a cui ieri è stato preferito Chiellini al fianco di Bonucci nei due centrali della difesa a quattro. Lo juventino ha appena smaltito un importante infortunio ma Mancini vuole dargli fiducia, vedremo come sarà la sua tenuta fisica. Il "leone" è pronto a dire la sua, dopo l'ottimo inserimento nelle ultime partite condito anche dal suo primo gol con l'Italia.

Calciomercato Lazio, affare Muriqi: raggiunta l'intesa con il Fenerbahce

Lazio, Djavan Anderson: "L'esordio il momento più bello. Ho fiducia in questa squadra"

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE