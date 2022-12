Nesta difende Cristiano Ronaldo, ma sul confronto con Messi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Uno tra Messi e Mbappè salirà sul tetto del mondo, ma occhio a lasciare indietro Cristiano Ronaldo. I primi due si giocheranno la finale Mondiale in Qatar, il terzo è uscito con il suo Portogallo ai quarti, ma merita comunque una menzione d'onore. Questo è il pensiero di Alessandro Nesta che, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ha scelto chi è il migliore in assoluto: "Se io ho fermato Messi? Eh, come no: non gliel'ho fatta vedere... Lasciamo perdere, se e quando ti capita di fare una buona prestazione contro un fenomeno come Leo devi tornare a casa e considerarti fortunato. E devi anche pensare che la prossima volta ti punirà. Non dimentico Cristiano Ronaldo: contro lui c'è stato accanimento, forse per una forma d'invidia. Merita più rispetto. Messi, comunque, è unico: il più forte degli ultimi... boh... non so quanti anni".