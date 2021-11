Parolo racconta: "Pioli propositivo, Inzaghi sa tirar fuori il meglio da ogni calciatore"

Il derby di Milano è alle porte: domenica alle 20:45 Milan e Inter si sfideranno a San Siro per una delle gare più attese dell'anno. Due ex biancocelesti in panchina: Pioli da una parte e Simone Inzaghi dall'altra. A raccontarli dopo aver giocato per entrambi con la maglia della Lazio Marco Parolo oggi voce di Dazn: "Con Pioli ho vissuto la stagione più bella della mia carriera in Serie A (2014-15, ndr). Si vedeva già allora che aveva una idea di calcio molto chiara, aveva grandi margini di crescita e infatti ora è più completo. Inzaghi? E’ stata una sorpresa vedere quanto è migliorato in cinque anni alla Lazio. Resistere così a lungo in un ambiente complicato come quello di Roma non era facile".

Il dialogo "aperto e continuo" è per Parolo il pregio maggiore del tecnico rossonero che però dopo il primo ottimo anno in biancoceleste "ha assecondato le scelte del club e non ha più portato avanti il suo credo calcistico", la capacità di mettere a proprio agio e di coinvolgimento è invece la qualità migliore dell'allenatore nerazzurro che però è molto scaramantico: "Alla Lazio, alla vigilia di ogni partita, c’era sempre lo stesso magazziniere che doveva portare le casacche ai titolari" prosegue Parolo nell'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

Infine un pronostico sul derby della Madonnina: "Vincerà il Milan non solo la stracittadina ma anche lo scudetto".