PRIMAVERA - Bonacina traballa, tutti i possibili successori

LAZIO PANCHINA PRIMAVERA - Valter Bonacina ha riportato la Lazio in Primavera 1. Il mister, però, non è certo della conferma anche per la prossima stagione. L'allenatore aspetta l'incontro con il diesse Tare che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi o nei prossimi giorni. Bonacina ha il contratto in scadenza il 30 giugno e l'addio non è un'ipotesi così remota, anzi sembra quella più probabile. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio si sta guardando intorno alla ricerca del possibile successore. I candidati principali sono tre e curiosamente tutti hanno vestito la maglia con l'aquila sul petto prima di appendere gli scarpini al chiodo. I profili sul tavolo sono quelli di Luciano Zauri, Sebastiano Siviglia e Roberto Baronio. I primi due sono stati affrontati dai biancoceleste in Primavera 2, mentre il terzo allena la Primavera del Napoli. Nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa in più, ma tutto può ancora accadere. Bonacina si allontana, per la panchina è corsa a tre.

LAZIO, LA SITUAZIONE DI CAICEDO

LAZIO, GLI AGGIORNAMENTI SU INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE