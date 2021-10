PRIMAVERA - Lazio, contro la Reggina ma senza Castigliani: serve il bis di Coppa

La Lazio Primavera riprende in trasferta il proprio campionato e la corsa verso la promozione. Di fronte si troverà la Reggina, già affrontata e battuta in stagione nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La gara si giocò il 22 settembre scorso e finì 2 a 0 per i biancocelesti: i gol arrivarono entrambi da Crespi, entrato nel corso del secondo tempo. Serve il bis, riporta la rassegna stampa di Radiosei, per proseguire a tutta velocità e puntare il primo posto in classifica, l'unico che consente di salire in Primavera 1. In questo momento, dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, la vetta è da condividere con il Frosinone a quota nove punti. Dietro, a -3 ma con una partita in meno, Cesena e Perugia. Un equilibrio, dunque, che non consente passi falsi, come quello di Salerno, l'unico dei baby biancocelesti. Out per l'impegno di questo weekend Castigliani, reduce da una distorsione alla caviglia rimediato proprio nel match disputato contro i calabresi. Fuori anche Marinacci e Riosa, mentre tornerò dal turno di squalifica Troise. Di seguito, le probabili formazioni:

REGGINA (4-3-3): Ammirati; Foti, Vigliani, Bongani, Musumeci; Carlucci, Kamberi, Spitale; Garau, Nvendo, Pagni. A disp.: Tortorella, Pavia, Zucco, Rao, Tersinio, Lemou, Basile, Costantino, Scolaro, Rugnetta, Dioum. All.: Ferraro

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Bertini, Coulibaly; Muhammad, Ferrante, Mancino; Crespi. A disp.: Moretti, Di Fusco, Pollini, Santovito, Adjaoudi, Ferro, Nasri, Troise, Shehu, Tare. All.: Calori

ARBITRO: Calzavara di Varese

Guardalinee: Allocco, Chichi

