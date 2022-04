PRIMAVERA - Lazio, scattano i play-off: contro il Brescia Calori accoglie Raul Moro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il momento della verità con Raul Moro in attacco, pronto a dare una mano agli ex compagni. Scattano oggi al Fersini i playoff per la promozione in Primavera 1. I biancocelesti, che hanno chiuso il girone B al quarto posto, affronteranno oggi il Brescia, arrivato terzo nel gruppo A. Il fischio d'inizio della gara che vale i quarti d'andata è in programma alle 15. La sfida sarà "spalmata" sui 180 minuti. Il regolamento, per via del miglior posizionamento in classifica, prevede il passaggio del turno dei lombardi in caso di stessa differenza reti tra le due gare. Per i ragazzi di Calori, riporta la rassegna stampa di Radiosei, c'è la necessità di ritrovare la strada smarrita nella fase conclusiva della stagione. La Lazio era al comando prima che fosse colpita dagli infortuni: è dunque scivolata al quarto gradino con una sola vittoria nelle ultime 8 giornate. Un crollo a cui bisogna rimediare nel match di oggi: chi passa affronta la vincente tra Frosinone e Cremonese.

Calori ritroverà tre squalificati (Ruggeri, Santovito e Crespi), ma dovrà rinunciare a Floriani Mussolini, De Santis, Migliorati, Marinacci e Castigliani. Ecco perché arriverà un "rinforzo dall'alto": davanti il tecnico potrà contare sull'aiuto di Raul Moro, nel gruppo dei baby fino alla scorsa estate. Si tratta della prima volta in cui lo spagnolo viene convocato: si confida possa portare esperienza e colpi decisivi. La strada verso la promozione è insidiosa.

