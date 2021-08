Riapertura stadi, dal green pass alle mascherine: le regole da seguire

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra pochi giorni sarà di nuovo Serie A e forse la notizia più bella è che dopo un anno e mezzo gli stadi apriranno le loro porte per riaccogliere i tifosi. I supporters non saranno più costretti a guardare la gare dalla televisione anche se per accedere agli impianti bisognerà seguire determinate regole. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei chiunque si appresti a entrare allo stadio dovrà essere munito di Green Pass, oppure dovrà essere guarito dal Covid o aver effettuato un tampone molecolare o rapido con esito negativo massimo 48 ore prima dell'evento. Nonostante all'interno degli impianti i tifosi saranno posizionati a scacchiera rimane obbligatorio l'uso della mascherina, ci saranno poi percorsi dedicati per far raggiungere ad ogni persona il suo settore senza creare assembramenti.

Per ora, in zona bianca, gli stadi saranno aperti al 50% della capienza. In zona gialla invece si dovrà rispettare il limite dei 2.500 spettatori. In base all'andamento dei contagi il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e il Governo decideranno le prossime mosse.

Calciomercato Lazio, prende quota la pista Pedro: i dettagli

Lazio, i nuovi acquisti attendono: ultime ore utili per il tesseramento

TORNA ALLA HOME