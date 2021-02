Riapertura stadi, l'Udinese testa un nuovo dispositivo tecnologico: i dettagli

La riapertura degli stadi è uno dei temi su cui si dibatte da molto tempo ma che di fatto non ha ancora portato a una decisione. Domenica tuttavia alla Dacia Arena di Udine, in occasione di Udinese - Fiorentina, verrà sperimentata una novità proprio per monitorare che i protocolli anti Covid vengano rispettati. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il nuovo dispositivo tecnologico è stato ideato dal Gruppo Be Shaping The Future: tutti i 350 addetti ai lavori che si troveranno all'interno dello stadio saranno dotati di un dispositivo che segnala con una vibrazione il mancato rispetto del distanziamento sociale permettendo anche il tracciamento dei contatti all’interno dello stadio, nel pieno rispetto della privacy. Questa idea, se approvata, potrebbe essere un grande alleato per far tornare i tifosi allo stadio in sicurezza.

