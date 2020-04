Riedle: "Scudetto alla portata della Lazio. Immobile una garanzia"

Tre anni alla Lazio, indimenticabili per Karl Heinz Riedle. Arrivato da campione del mondo, dal 1990 al 1993 ha vestito di biancoceleste, stringendo un grande rapporto con i tifosi. La Lazio gli è rimasta nel cuore, come riporta la rassegna stampa di Radiosei: "Lo Scudetto è alla portata? Certo, la risposta è scontata con un distacco minimo. Non si sa mai, dovesse riprendere la Serie A. Con quello che sta accadendo è difficile fare pronostici, bisogna vedere chi si è preparato meglio durante il periodo di stop. Ma la Lazio ha la più grossa chance degli ultimi venti anni".

LA FORZA DELLA LAZIO - "Ciro ha sempre segnato, sa mettersi nella posizione giusta per colpire. Una garanzia, peccato non sia riuscito a rendere in Bundesliga con il Borussia. Oltre a lui ci sono tanti giocatori di valore, Milinkovic, Luis Alberto, lo stesso Leiva. E poi Inzaghi è veramente bravo. Mi farebbe piacere vedere la Lazio in testa alla fine".

