Rimborsi abbonamenti, mezza Serie A nel caos: c'è la Roma

SERIE A, RIMBORSI ABBONAMENTI - Senza calcio e con lo stop del campionato, si è aperto un problema, quello del rimborso degli abbonamenti pagati per questa stagione di Serie A dai tifosi. Come si legge anche sulla rassegna di Radiosei, ovviamente chi ha investito il proprio denaro l'anno scorso vuole essere rimborsato per questo periodo di emergenza in cui non ci sono state partite. Il Codacons promette battaglia e una maxi class-action per conto dei migliaia danneggiati. C'è mezza Serie A (10 club su 20) che non prevede alcun tipo di ristorno: Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese. Queste squadre intercettano quasi 195 mila spettatori su un totale di oltre 356 mila. Ed ora il caos andrà risolto.

