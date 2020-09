Rocchi, l'ex arbitro farà da intermediario tra Figc e club

Ha appeso il fischietto al chiodo ma non lascerà il mondo del calcio. Solo qualche mese fa l'arbitro Gianluca Rocchi si è ritirato dal calcio giocato e in questi mesi estivi ha ragionato sul suo futuro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei da questa stagione l'ex direttore di gara sarà l'anello di congiunzione tra la Figc e i club, un intermediario quindi anche nei casi in cui ci fossero eventuali dispute. Molto probabile che l'annuncio sarà dato oggi durante la presentazione della stagione arbitrale.

Lazio, Biasin: "Ogni anno la lasciamo fuori dalle prime quattro, ma..."

Calciomercato, Rodriguez: "Lazio? Il mio agente sta valutando le varie possibilità"

TORNA ALLA HOME