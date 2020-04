Roma, Di Francesco mastica amaro: “Tutti ricordano solo quel derby perso male”

La parabola discendente che ha caratterizzato il suo percorso alla Roma (dalla semifinale di Champions League all'esonero) fa ancora male a Eusebio Di Francesco, anche a distanza di un anno. L'ex tecnico dei giallorossi ha vissuto la stagione 2018/19 viaggiando tra alti e bassi, sempre in bilico, non convincendo mai. E capitolando in due scontri fondamentali nell'arco di quattro giorni: Lazio-Roma 3-0 (2 marzo 2019), Porto-Roma 3-1 (6 marzo 2019). Sconfitte che hanno portato al suo addio anticipato e che non vanno giù a Di Francesco: “L'esonero non è stato legato solo ai risultati - sono le sue parole riportate da Radiosei -, era un momento particolare. Avevamo perso il derby. Male? Sì, male. Ma è l'unico che ho perso e anche l'unico che si ricorda... A Oporto siamo stati sfortunati per l'arbitraggio”.

