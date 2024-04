Roma- Lazio, Giordano si racconta: "Io e Di Bartolomei come fratelli"

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- Oggi alle 18:00 andrà in scena il derby della Capitale Roma- Lazio. Per l'occasione, la Gazzetta dello Sport ha realizzato una lunga intervista a Bruno Giordano. L'ex centravanti racconta di come in campo fossero delle vere e proprie battaglie sportive e non mancavano le botte. Ma con il tempo il bomber biancoceleste è diventato amico di molti ex giallorossi. Bruno si è soffermato sul suo rapporto con Agostino Di Bartolomei, come un fratello per lui. Rapporto ottimo anche con Sebino Nela.

Giordano, come riporta il quotidiano sportivo milanese, ha raccontato come si vivessero i derby degli anni '70 e '80, quando le due squadre erano costituite da giocatori italiani e c'erano anche molti romani. Tornado ai giorni nostri, la Gazzetta ha chiesto a Giordano che derby si aspetti. Secondo il bomber sarà una partita tesa come sempre, con l'incognita di due nuovi tecnici. Ha concluso esprimendo un parere su De Rossi e Tudor come allenatori.

Il tecnico romanista, a suo dire, sta facendo molto bene e non è una sorpresa dato che ha giocato a ottimi livelli e conosce l'ambiente dove lavora. Per Tudor è ancora presto, ma secondo Giordano è un tecnico molto interessante. "Ognuno cercherà di fare il suo calcio, senza stravolgimenti nonostante sia il derby. Ma io sono convinto che la sfida la deciderà chi va in campo. Gli allenatori sono importanti, ma a giocare sono i calciatori. Questa è la cosa che conta di più, specie in un derby".

