Roma, Ranieri prova l'11 per il derby: forfait Celik, El Shaarawy in vantaggio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Manca solamente un giorno al derby della Capitale. E Ranieri, al pari di Baroni, è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione con praticamente tutto il gruppo a disposizione. Certa l'assenza di Cristante, mentre ieri è tornato ad allenarsi con la squadra Pisilli, che aveva saltato l'allenamento di giovedì. Rischia il forfait Celik, che da due giorni ha la febbre. Verrà valutato nella giornata di oggi per portarlo almeno in panchina. A destra, riporta Il Messaggero, spazio di nuovo a Saelemaekers, a sinistra Angelino. La difesa a tre non si tocca, ma il modulo resta ancora un rebus.

Due opzioni per Ranieri: o il 3-5-2 con Pisilli in mezzo al campo insieme a Paredes e Koné, oppure il 3-4-2-1 con El Shaarawy sulla trequarti al fianco di Dybala. A Milano il ballottaggio l'ha vinto il baby giallorosso, mentre ad oggi è in leggero vantaggio il calciatore classe '92. Davanti non c'è alcun dubbio: è pronto a partire dal 1' Dovbyk. Davanti a Svilar il solito terzetto composto da Mancini, Hummels e Ndicka. Verso un'altra panchina Lorenzo Pellegrini che non parte titolare in A da oltre un mese.

TORNA ALLA HOMEPAGE