Roma, Shomurodov si presenta: "Voglio aiutare la squadra a vincere dei titoli"

ldor Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma. L'ex Genoa è arrivato nella Capitale e ha già rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore giallorosso: "Della serie A mi ha colpito il livello della squadra e dei giocatori con cui giocavo. E poi la velocità in campo e l’entusiasmo dell’ambiente. Mi piacerebbe aiutare la squadra a vincere dei titoli, a vincere le partite, farò del mio meglio. Voglio dare il massimo e continuare a crescere. Ai tifosi dico di continuare a sostenerci e a credere in noi! Faremo tutto il possibile per rendervi felici!", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

