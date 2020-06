Roma tra bilancio, crepe e ridimensionamento tecnico: la crisi è totale

RIDIMENSIONAMENTO ROMA - Dai problemi di bilancio a quelli con Petrachi, fino al possibile ridimensionamento tecnico. I grattacapi per la Roma prima della ripresa del campionato sembrano susseguirsi e allargano l'orizzonte degli eventi. Sullo sfondo la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione del club, che rimane in vendita. Secondo la rassegna di Radiosei, l'investitore texano offrirebbe 575 milioni di euro per prelevare la Roma ma Pallotta non ci sta perché non vuole svendere. Il no rifilato sul tavolo della trattativa aprirà però ad un ridimensionamento qualitativo della rosa: sarà complicato tenere i big, altrettanto difficile acquistarne di nuovi con un budget elevato sul mercato. L'obiettivo è tagliare per far quadrare i conti.

