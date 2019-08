Sampdoria - Lazio, lavori in corso al Ferraris: tribuna inferiore inagibile

SAMPDORIA - LAZIO - Meno una settimana e poi sarà di nuovo Serie A. La Lazio di scena a Genova contro la nuova Sampdoria di Di Francesco troverà lo Stadio Ferraris ridotto di diversi posti. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, infatti, non sarà possibile acquistare i biglietti per la tribuna inferiore: ancora in corso i lavori di riqualificazione che prevedono nuovi Sky box e una vip lounge al posto della tribuna stampa, dirottata a sua volta nella tribuna superiore. Al contrario, sarà completata entro il 25 agosto (giorno di Sampdoria-Lazio) la rizollatura del manto erboso, garantendo così al terreno un'ottima tenuta.

