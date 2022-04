Sassuolo, Carnevali su Maxime Lopez: "E' il calciatore più richiesto, in Serie A e non solo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà un'estate tutta da vivere per tanti club di Serie A. Lo sarà per la Lazio di mister Sarri ma anche per il Sassuolo. Tantissimi club hanno messo gli occhi su alcuni giocatori neroverdi: partendo da Berardi, passando per Scamacca e Raspadori fino a Frattesi e Maxime Lopez. Proprio quest’ultimo è entrato anche nel radar della Lazio, e non solo, come testimoniano le parole del direttore sportivo Giovanni Carnevali: "Qual è il calciatore del Sassuolo con più richieste? Maxime Lopez. Lo vogliono in Serie A e all’estero. Ma lui, come tutti gli altri, sarà ceduto quando avrò in mano un valido giocatore per quel ruolo", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei,