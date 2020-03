Scudetto, Raul Albiol: "La Lazio vera sorpresa, è fortissima"

Vive in Spagna, Raul Albiol, aspettando la fine dell’epidemia per tornare a giocare con la maglia del Villarreal. Il paese iberico, in Europa, è il più colpito insieme all’Italia e il difensore ex Napoli ha raccontato la paura che si vive, gli ospedali affollati e la mancanza di attrezzature. Le stesse difficoltà che viviamo da settimane anche qui. La speranza è che tutto possa tornare alla normalità, in Liga come in Serie A dove la lotta era avvincente come poche volte negli ultimi anni: "Si, una bella corsa tra Juve, Inter e Lazio. Una grande Lazio, la vera sorpresa: nessuno se l’aspettava, ma ha dimostrato di essere fortissima e di avere anche la mentalità giusta per tenere il ritmo dei bianconeri", le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei.

