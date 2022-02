Serie A, Dal Pino si dimette: Gravina tra due fuochi

RASSEGNA STAMPA – Il caos in questi giorni regna sovrano a Via Rosellini, prima il braccio di ferro per l’ultimatum imposto da Gravina relativo all’adeguamento dello statuto ai principi informatori poi le dimissioni di Dal Pino che hanno dato il colpo di grazia. Lunedì è in programma un’assemblea per poter provvedere al possibile sostituto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Claudio Lotito avrebbe pronto un candidato, si tratterebbe di Blandini. I voti ottenuti finora sono solo 12 e non sufficienti per poter essere eletto, serve la maggioranza dei due terzi per le prime due tornate successivamente sarà sufficiente la maggioranza semplice. I presidenti avranno 45 giorni di tempo per eleggere il sostituto ed evitare il commissariamento.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina è in una situazione scomoda che lo vede tra due fuochi. Colui che, soprattutto nelle ultime vicende, gli ha dato manforte ha abbandonato la nave e ora si trova in balia degli eventi. La questione dell’adeguamento al nuovo statuto non è piaciuta ai club che hanno preso una posizione forte nei suoi confronti, reclamano la libertà di autodeterminazione dal momento che la natura dell’associazione lo prevede. La Lazio sarebbe tra le società che si sono opposte all’adeguamento, seguita tra le altre anche da Fiorentina, Inter, Napoli e Atalanta. Tra gli avversari Gravina ritrova anche Lotito, i due sono stati protagonisti di duelli precedenti relativi alla questione della Salernitana e il caso tamponi.

