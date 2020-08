Serie A, Gravina: "Bellissimo rivedere il pubblico allo stadio"

Dopo tanto tempo, i tifosi sono finalmente riusciti a vedere i propri beniamini giocare dal vivo. Ovviamente il pubblico è stato molto ridotto, ma è già un punto di partenza. I primi a riuscire in questo sono stati i supporters partenopei in quel di Castel di Sangro. Proprio per questo, il presidente Gravina ha deciso di fare visita alla società.

GRAVINA - Secondo la rassegna stampa di Radiosei, ecco quanto detto dal numero uno della FIGC: "Bellissimo rivedere i tifosi allo stadio, uno spot per il calcio". Che questo sia solo l'inizio verso la riapertura degli impianti e del ritorno del calcio italiano.

Calciomercato Lazio, le mosse di Tare per rinforzare la difesa: i nomi

Calciomercato Lazio, Immobile a vita: rinnovo ok, 20 milioni in cinque anni

TORNA ALLA HOMEPAGE