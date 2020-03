Serie A, il piano di Stirpe: "Spalmiamo questa stagione in due anni"

SERIE A, STIRPE - Ci si interroga su quale potrà essere il futuro della Serie A, quando ricomincerà, come si potrà ripartire. Sono tanti gli interrogativi, al momento risulta difficile guardare troppo in là data la situazione di emergenza. Ma qualche idea può essere proposta. Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha in mente il suo piano: "Bisogna spalmare questa stagione in due, ossia ripartire da dove si era finito, ma solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza" si legge sulla rassegna stampa di Radiosei. Poi aggiunge: "Questa stagione si deve chiudere al 30 giugno 2021, traslando tutti i contratti di un anno: i tesserati così prendono in due anni lo stipendio di uno, avendo lavorato solo un anno".

