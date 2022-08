Serie A in campo a Ferragosto, il programma della giornata

Fonte: Fabrizio Parascani

Nel giorno di Ferragosto si giocano le ultime due gare della giornata di Serie A valide per il primo turno.

Oggi scenderà in campo il Napoli che sarà di scena al Bentegodi di Verona alle 18:30 contro l'Hellas. Nelle fila degli azzurri ci sarà l'esordio dei due nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia dal primo minuto.

Mentre la Juventus ospiterà alle 20:45 il Sassuolo all'Alianz Stadium. La squadra di Spalletti e quella di Allegri dovranno tenere il passo delle altre big del campionato tutte vittoriose tra sabato e domenica. Nella Juventus è previsto l' esordio con la maglia bianconera dell'esterno offensivo Di Maria. Nel Sassuolo sarà la prima per Pinamonti con la maglia dei neroverdi che non dovrà far rimpiangere Scamacca ceduto al West Ham United.