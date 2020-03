Serie A, Massimo Ghini: "Sospensione? Unico modo per fermare la Lazio"

Il coronavirus ha paralizzato l'Italia. Esercizi commerciali vuoti, cinema, teatri e scuole chiuse, ma anche partite a porte chiuse. Tutto per contenere la diffusione del virus e per cercare di fermare quella che rischia di diventare un'epidemia. In questo momento così particolare, il cinema italiano soffre. Nonostante tutto il 12 marzo è prevista l'uscita de La Volta Buona, il film con protagonista Massimo Ghini. L'attore. ha confermato in un'intervista a Libero che la pellicola dovrebbe essere in sala la prossima settimana. Romano e tifoso romanista, Ghini ha anche parlato di campionato: "Rinvii? Una stron***a! Possibile che ri annullino le partite di Serie A e non quelle di B? Per non parlare dei danni in termini di comunicazione. Detto questo, non mi dispiacerebbe se sospendessero il campionato: sarebbe l'unico modo per risolvere il problema della Lazio prima in classifica".

SERIE A, USCITO IL DPCM SU PARTITE A PORTE CHIUSE

SERIE A, LE PARTITE A PORTE CHIUSE DELLA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE