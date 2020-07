Serie A, si accende la lotta scudetto: sarà una corsa a tre e mezzo

Un campionato inedito, quasi mai visto. A 7 giornate dalla fine, ci sono ancora quattro squadre che ambiscono al titolo, forse 3 e mezzo perché l’Inter si avvicina e si allontana dimostrando scarsa continuità. L’ultimo stop è stato il pareggio di ieri a Verona che ha impedito ai nerazzurri di superare la Dea e di portarsi a -2 dalla Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, da qui a fine campionato, ci sono 21 punti a disposizione che permettono a tutti di crederci fino in fondo. Ci sono pochissime certezze in questo calcio estivo: di sicuro le due squadre più in forma sono l’Atalanta e il Napoli che però si è svegliato troppo tardi. Chi ha tenuto ancora vivi i sogni scudetto delle inseguitrici è stato il Milan fermando e travolgendo la Juventus in casa. Un distacco di 10 punti sarebbe stato davvero difficile da colmare per i biancocelesti. Nelle prossime tre giornate avremmo sicuramente qualche informazione in più sulla corsa al titolo. Domani si gioca Juve-Atalanta, poi l bianconeri fanno visita al Sassuolo per chiudere il cerchio lunedì 20 luglio contro la Lazio. In questi turni probabilmente si decide il campionato. Vedremo se avranno più fame le inseguitrici o la squadra in tesa alla classifica.

