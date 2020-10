Serie A, si studiano i piani alternativi: fase "a orologio" e poi play-off

Nessuno si aspettava di dover affrontare un'altra volta il pericolo coronavirus dopo sole 3 giornate. E invece, il campionato italiano ha già diversi casi e due gare rinviate (per Juve-Napoli si aspetta la decisione del giudice sportivo). Il prosieguo della Serie A è a rischio e per questo si sta cercando un modo per concludere il campionato a tutti i costi anche se si moltiplicassero i match annullati causa Covid. Negli uffici della Lega, si sta discutendo su diverse soluzioni per concludere il campionato se la situazione dovesse degenerare. Quando le strategia saranno chiare verranno estese a tutti e 20 i club di Serie A.

SOLUZIONI - Secondo la rassegna stampa di Radiosei, se si dovesse interrompere tutto alla fine del girone di andata, la Lega avrebbe in mente di proseguire con una fase "a orologio" in cui si affrontano le squadre più vicine in classifica. Poi ci sarebbero i veri e propri play-off con i club che si affrontano per tre obiettivi: scudetto e quindi anche Champions, Europa League e salvezza. Non c'è ancora nulla di concreto ma questa è la linea che potrebbe adottare la Lega Serie A. Quella delle Final Eight, stile Champions League, può essere una soluzione concreta. Resta da capire se svolgerle andata e ritorno e se la squadra meglio classificata debba avere un vantaggio. Se la situazione coronavirus dovesse peggiorare, Dal Pino e Gravina dovranno iniziare seriamente a come portare avanti il campionato senza scontentare nessuno.

