Serie B, il Vicenza pronto a sostituire di Carlo: in pole c'è un ex biancoceleste

Sono ore caldissime sulla panchina del Vicenza. L'inizio di stagione non è stato certo esaltante e la società sta pensando quindi di cambiare allenatore. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il profilo scelto per sostituire Mimmo Di Carlo sarebbe quello dell'ex Lazio e Milan Massimo Oddo. L'ultima esperienza dell'ex calciatore risale alla panchina del Pescara nel 2020 ma adesso potrebbe ripartire del club di Renzo Rosso. Anche un altro ex biancoceleste, Fabio Liverani, è stato contattato ma la trattativa non è andata in porto.

