Stadi chiusi, uno studio di UniTs dimostra l'incidenza del pubblico durante i match

Sono mesi ormai che ci siamo abituati a vedere gli stadi vuoti. Il coronavirus ha infatti impedito a milioni di tifosi di poter seguire la propria squadra del cuore costringendoli a seguire i loro beniamini solo da casa senza poter dare il consueto supporto. Ma quanto conta davvero il pubblico allo stadio? Può influenzare il risultato di una gara? A queste domande ha cercato di rispondere uno studio di UniTs condotto dal dott. Fabrizio Sors e dai professori Grassi, Agostini e Murgia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei due sono i parametri presi in considerazione: il vantaggio casalingo e la distorsione delle decisioni arbitrali. Raccogliendo e analizzando le statistiche relative a 841 partite a porte chiuse in Serie A e B di Spagna, Inghilterra Germania e Italia è emersa una significativa riduzione dei punti conquistati dalle squadre in casa a dimostrazione di come il pubblico sia una parte importantissima della gara e che in qualche modo possa contribuire al risultato finale.

