Stadi, Durigon (Lega): "Noi a favore degli impianti per Lazio e Roma"

RASSEGNA STAMPA - Se la Raggi ha ufficializzato la sua candidatura per la conferma a Sindaco di Roma, il centrodestra è al lavoro per trovare un candidato comune. Claudio Durigon, segretario della Lega a Roma, ha parlato sulle pagine de Il Tempo per commentare l'operato del primo cittadino della Capitale. L'esponente del Movimento Cinque Stelle è stata criticata per la gestione della città su tutti i temi, Non fa eccezione il tema dello sport e degli stadi, gestiti malissimo. Queste le sue parole: «Stadio della Roma? Noi siamo a favore delle infrastrutture. Penso che la Raggi non doveva perdere così tanto tempo e se c'è arrivata solo oggi, a sette mesi dal voto, sia in enorme ritardo. Lo stesso pensiero va al Flaminio e, qualora sarà, anche allo Stadio della Lazio. Noi siamo a favore. Noi eravamo pronti anche a votare a favore di Roma città Olimpica salvo che la Raggi ha deciso di non correre».

