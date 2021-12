Stadi, tampone per i vaccinati: attesa la decisione del Governo

RASSEGNA STAMPA - La pandemia sta riprendendo piede e l’aumento dei contagi preoccupa le Istituzioni soprattutto ora che ci si avvicina al periodo delle feste natalizie. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a essere preoccupate sono anche le istituzioni calcistiche per ciò che potrebbe essere deciso domani a Palazzo Chigi. Aleggia da tempo la possibilità che possa essere richiesto il tampone per poter accedere allo stadio, anche a chi ha effettuato il vaccino. Una decisione che preoccupa anche Gravina che in merito ha dichiarato: “Auspico che non venga imposto il tampone ai vaccinati, altrimenti si tornerebbe agli stadi a porte chiuse”. I tifosi dunque, nel caso, dovrebbero spendere soldi non solo per acquistare il biglietto ma anche per il tampone. Da quanto filtra però questa misura potrebbe riguardare solo il periodo delle feste e quindi investirebbe la Serie A solo nelle giornate del 6 e del 9 gennaio.

