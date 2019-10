Stadio della Roma, ecco la bozza della convenzione urbanistica. Ma restano i dubbi

È arrivata la prima bozza della convenzione urbanistica relativa alla costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il dossier preparato da legali e tecnici del club giallorosso porta fiducia dalle parti di Trigoria, ma restano diversi dubbiosi in Campidoglio in merito al progetto. Su tutti Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito Democratico nell'Assemblea Capitolina, parla di una situazione ancora in alto mare e che presenta diverse lacune, con la convenzione che comunque sarà passata al vaglio del voto del Consiglio Comunale. Ma non solo il PD, sono diverse le forze di opposizione in Campidoglio ancora osteggiano il progetto. Una situazione che continua a non sembrare prossima ad una svolta.

