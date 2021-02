Stankovic: "Futuro? Tornare alla Lazio sarebbe la chiusura del cerchio"

Domani il Milan di Pioli riprenderà il suo cammino in Europa League volando in Serbia per sfidare la Stella Rossa di Stankovic. L'ex Lazio e Inter ha parlato anche di un possobile ritorno in Italia e in Serie A in futuro, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei: "Sono un bambino della Stella Rossa, allenarla è un privilegio. Darò tutto me stesso fino alla fine. E non faccio previsioni, poi certo: tornare un domani alla Lazio o all'Inter rappresenterebbe la chiusura di un meraviglioso cerchio".

