Supercoppa Italiana, Lazio in Arabia dal 19 dicembre: la tabella di marcia

La Supercoppa Italiana si giocherà a Riad, nella capitale dell' Arabia Saudita, il 22 dicembre alle 19.45 locali (17.45 italiane). Se non ci saranno cambiamenti di programma, la Lazio partirà il da Roma il 19 dicembre e ritornerà subito dopo la partita. Sono previste 5 ore di volo in charter e 2 di fuso orario.

IL PROGRAMMA: Sono previsti due allenamenti a Riad: uno il 20, l'altro il 21. Entrambi all'orario della partita (19.45). Per non cambiare le abitudini, si organizzerà una maxi-spedizione di alimenti (principalmente pasta e salumi) indicati dal nutrizionista della squadra. Sarà un evento storico per il paese arabo che si appresta ad ospitare una partita, i cui diritti audiovisivi sono già stati acquistati in 60 paesi (in Italia sarà trasmessa dalla Rai). Il match si giocherà al "King Saud University Stadium" che ha una capienza di 25mila spettatori: è l'impianto più moderno di Riad.

INCASSI: Questa sarà la seconda volta di fila che il trofeo verrà ospitato dal paese arabo. In passato, come riportato dalla rassegna di Radiosei, è stato assegnato 4 volte alla Cina, 2 agli Usa, una al Qatar e una in Libia. Per la finale di quest'anno sono stati stanziati 7,5 milioni di euro: il 45% degli incassi saranno spartiti tra Juventus e Lazio, il 10% andrà alla Lega Serie A e gli introiti provenienti dai biglietti andranno nelle casse della General Sports Authority: l'organismo governativo responsabile per gli sport in Arabia Saudita, col quale è stato siglato il patto triennale nel 2018.

