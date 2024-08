Venezia, Di Francesco preoccupato in vista della Lazio: due titolari infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il 18 agosto la Lazio ospiterà il Venezia allo Stadio Olimpico di Roma nella partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A 24/25. Una sfida dalle tante incognite, come ogni match d'esordio stagionale, alla quale entrambi i club vorranno arrivare nel migliore dei modi. In tal senso, però, le premesse non sembrerebbero essere delle migliori. Oltre ai problemi in casa biancoceleste, anche i lagunari sembrerebbero dover fare i conti con alcuni infortuni. Se quello di Pohjanpalo, infatti, è il più rumoroso di tutti per l'importanza dell'attaccante nelle dinamiche della squadra, a preoccupare Di Francesco sono anche le condizioni di Gianluca Busio. Rientrato da Parigi, dove era impegnato con la Nazionale U23 degli Stati Uniti - eliminata dal Marocco - le condizioni del centrocampista non sarebbero delle migliori. Nei prossimi giorni, secondo quanto riporta La Nuova Venezia, andranno valutate le sue condizioni per comprendere se sarà arruolabile in vista della sfida contro i biancocelesti.