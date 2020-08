Vicenza, Di Carlo: "Con la Lazio sarà una bella amichevole"

L'allenatore del Vicenza Mimmo Di Carlo ha parlato a La Gazzetta dello Sport della prossima stagione della sua squadra. Si è soffermato anche sul precampionato, in particolare sulle amichevoli organizzate contro Lazio e Udinese. "Quest'anno abbiamo pianificato di partire prima, il 15 luglio, per cercare di arrivare pronti in modo graduale. Abbiamo programmato anche delle belle amichevoli con Lazio e Udinese. Da venerdì cominciamo a divertirci". Contro il biancocelesti scenderanno in campo venerdì 4 settembre alle ore 16:00.

