Virtus Entella, Gozzi: "Ha ragione Lotito, i club rischiano tantissimo..."

L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il paese. Il rischio di una grave recessione si fa sempre più concreto, ed è per questo che molti imprenditori sperano di poter tornare ad essere operativi il prima possibile: per evitare il peggio. Una teoria che anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, porta avanti da tempo e che trova conferme in altri presidenti nel mondo del calcio. Come riporta la rassegna di Radiosei infatti, anche il patron della Virtus Entella, Antonio Gozzi, ha parlato del rischio a cui si va incontro: "Sono d'accordo con Lotito: i club calcistici rischiano tantissimo", ha detto il noto imprenditore e capo del gruppo Duferco (una delle più importanti multinazionali dell'acciaio). Il rischio principale secondo Gozzi è la "desertificazione industriale", perché le imprese sono meccanismi fragili in continua lotta per la sopravvivenza.

