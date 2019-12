Lazio, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Il weekend del settore giovanile

Un altro weekend alle spalle per il Settore Giovanile della Lazio. Perde la Primavera di Menichini, il Torino riesce ad avere la meglio vincendo di misura per 1 a 0. Torna invece ad esultare l'Under 17 di Fratini, che sempre in casa dei granata mette a segno un importante 1 a 0. L'Under 16 di Alboni rimonta lo Spezia e vince, imponendosi per 2 a 1. L'Under 15 di Tommaso Rocchi invece non riesce a battere lo Spezia, che espugna 3 a 2 il campo dei biancocelesti. Gonini continua a portare alla vittoria la sua Under 14, che travolge per 5 a 0 il Sansa. Festeggia i tre punti anche l'Under 13, che supera per 5 a 1 il Circolo Canottieri Roma. Ecco tutti i risultati:

PRIMAVERA, 10ª giornata, All.: Leonardo Menichini

TORINO-LAZIO 1-0

Sabato 30 novembre ore 14.30, Stadio Filadelfia di Torino

UNDER 17, 11ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

LAZIO-TORINO 1-0

Domenica 1° dicembre ore 10:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

UNDER 16, 12ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-SPEZIA 2-1

Domenica 1° dicembre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

UNDER 15, 12ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-SPEZIA 2-3

Domenica 1° dicembre ore 13:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

UNDER 14, 9ª giornata, All.: Simone Gonini

SANSA-LAZIO 0-5

Sabato 30 novembre ore 16:45, Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’

UNDER 13, 7ª giornata, All. Alessandro Barnia

CIRCOLO CANOTTIERI ROMA-LAZIO 5-1

Domenica 1° dicembre ore 11:00, Campo Real Fettuccina ‘A’ | Viale di Tor di Quinto, 57/B