Lazio, i risultati del settore giovanile. Cade l'U15, Rocchi: "Troppi errori nel 1° tempo"

Esultano solo le Under 14, entrambe vittoriose 2-0 rispettivamente contro Pescara (per il campionato Pro) e Vigor Perconti (per il campionato regionale). Per il resto il weekend del settore giovanile della Lazio è da dimenticare, si salva solo l'Under 16 (3-3 contro il Torino) che però non può festeggiare un punto arrivato a causa di una beffarda rimonta subita dal risultato di 1-3. È sorprendente invece il 6-1 incassato dai ragazzi dell'Under 17 contro lo Spezia di Totò Di Natale: tutte le 7 reti della partita, infatti,sono arrivate dal 64' in poi. Male anche l'Under 15 di Tommaso Rocchi, battuta 2-1 dal Torino a causa di un gol realizzato dai granata nel finale di partita. A margine dell'incontro, l'ex bomber biancoceleste ha parlato ai microfoni di sslazio.it: "Era una partita importante e difficile contro una buona squadra. A inizio gara faticavamo a costruire gioco, eravamo troppo lenti e così gli avversari sono riusciti ad aggredirci con facilità. Abbiamo commesso troppi errori tecnici e non siamo stati molto pericolosi. Poi però i ragazzi hanno disputato un gran secondo tempo, strappando il pareggio. Avremmo anche potuto segnare un’altra rete ma alla fine, nel secondo minuto di recupero, il Torino ci ha beffato. Comunque la reazione della squadra è stata importante, ce la siamo giocata alla pari. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita e tornare a far punti”.

Under 17 | Campionato | 10ª giornata

SPEZIA-LAZIO 6-1

Marcatori: 64’ Afi (S), 66’ Pietra (S), 75’ Chietti (S), 85’ Tartarini (S), 88’ Benedettini (S), 89’ rig. Ferrante (L), 90’ Chietti (S)

SPEZIA: Gavellotti, Scremin G. (77’ Bertonelli), Sommovigo, Vietina, Magistrelli, Bertola, Afi (77’ Bertolucci), Pietra (82’ Tartarini), Daniello (77’ Sechi), Scieuzo (70’ Benedettini), Mariotti (70’ Chietti).

A disp.: Pucci, Gning, Scremin S..

All.: Di Natale

LAZIO: Moretti, Floriani (76’ Migliorati), De Santis (68’ Marinacci), Santovito (81’ Pollini), Zaghini, Ferro (76’ Franco), Castigliani, Ferrante, Riosa, Manzo (81’ Mari), Petrucci (76’ Russo).

A disp.: D’Alessandro.

All.: Ruggeri

Under 16 | Campionato | 11ª giornata

TORINO-LAZIO 3-3

Marcatori: 15’ rig. Vaiarelli (T), 26’, 41’ rig. Mancini (L), 27’ Napolitano (L), 61’, 68’ Della Valle (T)

TORINO: Palano, Barbagiovanni, Cesari (55’ Ceriali), Della Valle, Vinotti (55’ Toma), Rettore, Maniscallo, Azizi, Bonelli (77’ Furlan), Vaiarelli (77’ Garello), Pino.

A disp.: Mora, Sarnelli, Spadafora, Barracane, Cafa’.

All.: Fioratti

LAZIO: Morsa, Bedini (36’ Nannini), Quaresima, Mancini, Ruggeri, Del Mastro, Marafini (72’ Serafini), Rossi (72’, Crespi, Napolitano, Legnante (64’ Carboni).

A disp.: Sternini, Vecchi, Perazzolo, Amadei, Milani.

All.: Alboni

Under 15 | Campionato | 11ª giornata

TORINO-LAZIO 2-1

Marcatori: 15’ Giammaglici (T), 50’ Rossi (L), 71’ Ceica (T)

TORINO: Lando, Gallea, Manissero (67’ Tahiri), Colletta, Serra, Omorogbe, Broccanello, Giammaglici (59’ Ceica), Patruino, Terranova (73’ D’Abramo), Jarre.

A disp.: Brezzo, Moretto, Prete, Gragnaniello, La Rosa, Ferreri.

LAZIO: Magro, Casonato (35’ Iobbi), Milani, Nazzaro, Petrucci, Dutu, Cannatelli, Troise (62’ Giubrone), Brasili (54’ Petta), Di Venanzio, Rossi.

A disp.: Polidori, Giranelli, Oliva, Di Tommaso, Di Nunzio, Zanchetta.

All.: Rocchi

Under 14 | Campionato | 7ª giornata

LAZIO-VIGOR PERCONTI 2-0

Marcatori: 2’ Ceccarelli (L), 47’ Marinaj (L)

LAZIO: Caruso, Bordoni (47’ Ferrari), Ercoli, Silvestri (67’ Bigotti), Losi, Barone, Ceccarelli (58’ Marini), Paparelli (40’ Pagni), Serra (66’ Di Florio), Gelli (62’ De Lorenzo), Carbone (36’ Marinaj).

A disp.: Renzetti, Giudici.

All.: Gonini

VIGOR PERCONTI: Vona, Conte, Spaccarotella, Di Francesco (59’ Di Gianmartino), Federici (50’ Autiero), Bloise (59’ Sormani), Giuglietti (56’ Gori), Micozzi (47’ Falciatori), Cani, Principessa (50’ Sperauti).

A disp.: Corriere, Orlandi, Pascariello.

All.: Delle Fratte

Campionato Under 14 Pro | 4ª giornata

PESCARA-LAZIO 0-2

Marcatori: 35’ Ferrari (L), 49’ Bigotti (L)

PESCARA: Finamore (60’ Sebastiani), Caprio (58’ Pietropaolo), Di Francesco, Baldacci, Isufi, Di Blasio (59’ Presutti), Casciano, Bando (53’ Ricciardi), D’Alberto, Clarke (45’ Di Pino), Di Paolo.

All.: Stante

LAZIO: Renzetti, Ferrari, Ercoli, Silvestri, Losi, Barone, Ceccarelli, Marinaj (37’ Paparelli), Serra (64’ Marini), Gelli, Bigotti (54’ De Lorenzo).

A disp.: Caruso, Pagni, Carbone, Bordoni, Stano, Di Florio.

All.: Gonini

